Не надо грустить!

Агентство русской информации всегда с некоторым сомнением относилось к тем господам, кого принято называть советской и выросшей из неё постсоветской творческой интеллигенцией.
Как показала практика Специальной военной операции, в тяжёлые для страны и народа годы эти товарищи занимаются чем угодно кроме того, чем настоящая творческая интеллигенция должна была бы. Нет, при Джугашвили тоже были и вечеринки, причём отнюдь не традиционного формата. Но каким-то образом поэты, композиторы и прочая братва умудрялись всё же что-то делать для фронта. Были написаны или, точнее, переписаны и заново исполнены кое-какие песни и марши времён Великой войны 1914-1918 гг.
Сейчас же мы видим пустоту. Пустыня. Вы слышали новые патриотические песни, современные военные марши, которые могли бы морально поддержать солдат и офицеров на фронте? Мы не слышали.
Только редкие энтузиасты пытаются что-то сделать, но они это делают под зову сердца и совершенно бескорыстно. "Творческая" братва же за своё выкобенивание получает, вы, может быть, не знаете, миллионы долларов (!) каждый год каждый. Только на своём новогоднем корпоративе, компания Лукойл, к примеру, заплатила нескольким отбеливателям анусов (они этим занимаются реально!) несколько десятков миллионов рублей. Мы видим какие-то голые вечеринки, особо скандальное квартирное мошенничество, что угодно, только никоим боком не помогающее, а даже мешающее армии и народу в реальной серьёзной войне с превосходящим по силе противником. Понятно, что не бывшая Украинская ССР воюет сейчас с РФ в Причерноморских степях на территории этногенеза русского народа. Вся Европа и целый ряд других выглядевших серьёзными стран опять как в 1941-м ведут боевые действия на уничтожение на территории Украины против русских. Про экономическую и диверсионную войну, а также действия агентуры среди властей разных уровней можно и не говорить.
Поэтому АРИ обратилось за помощью в создании, точнее в модернизации созданного 2017 году на том же энтузиазме нашего собственного произведения, к так называемому "искусственному интеллекту". Удивительно, но потратив несколько часов и несколько сотен рублей, поскольку результат, выдаваемый ИИ, приходится всегда дорабатывать напильником, мы получили вполне сносный результат. Не идеальный, конечно, но мы же не композиторы, не поэты, не певцы, не музыканты и не звукорежиссёры.
Мы представляем результат на ваше рассмотрение.
По нашей собственной оценке, всех этих крутых с их поющими трусами с появлением искусственных нейронных сетей можно снимать с довольствия и списывать в утиль. Нет никакого смысла тратить миллиарды народных рублей на публику, которая в лучшем случае с трудом выговаривает слово "русский", что уже расценивается как подвиг, пусть и записанный латинскими буквами. В настоящее время до 30% музыкального контента в Рунете уже занято результатами "творчества" систем нелинейной оптимизации.