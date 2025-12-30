Странные игры с демографической политикой и исламизацией

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
29 декабря 2025 года
- возврат НДФЛ за второго ребёнка
- кто и зачем тащит русских в ислам?
- замещающая миграция как стратегия национальной политики
- знакомы ли в правительстве с аксиомами государственного управления?
- безнационалы-новиопы, кто такие, что решают?
- Россия на 43-м месте в мире по роботизации промышленности
- спекулятивные версии истории
- финансирование чужих стран
- переговоры с США и обстановка на СВО
- правильное именование русских городов
В конце программы музыкальный подарок для слушателей от АРИ!
Всех с Наступающим Новым годом!