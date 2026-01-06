Философская цивилизация Востока и техногенная цивилизация Запада

Программа АРИ "Русский взгляд" за 03 января 2026 года
- новый гость студии – Олег Заярский
- история семьи Заярских
- философский подход к жизни у китайцев
- игра Го как модель жизни
- китайский сегмент Интернета
- иероглифическая каллиграфия
- разница в подходе к жизни у китайцев с европейцами
- деградация российской эстрады
- радость бытия в Китае
- новый зиккурат в Сколково
- еда и питьё как лекарство
- расслоение бытия в Европе
- теория Дарвина как пример опасной для общества схоластики
- новая европейская философия расщепления бытия
- "искусственный интеллект" и китайское кастовое общество
- разрыв поколений в России
- история одного марафонского забега