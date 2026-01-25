Византийские кланы на Руси

- 1-я высадка представителей византийских кланов на Русь в Х веке
- 2-й византийский десант на Русь в XI веке
- 3-й десант византийских кланов в Московское царство в свите Софьи Палеолог в XV веке
- Спецоперация «Зоя» (Софья Палеолог) длинной в 100 лет
- Кто такая Софья и как она попала к Папе Римскому
- Свита византийской невесты Московского князя – Ба! Знакомые всё лица!
- Шпионы Ватикана в Московском царстве при Иване III
- Куда и зачем венецианский посол Жан-Батист Тревизан тайно ехал через Москву
- «Либерея». А была ли та знаменитая библиотека?
- 2-й этап спецоперации «Зоя». Знаки и сигналы для «своих»
- Строительство краснокирпичного Кремля и знаменитые кремлевские зубцы «Ласточкин хвост» («Мерлоны») – большой привет «московских итальянцев» «нашим ребятам» в Европе
- 3-й этап спецоперации «Зоя». Византийская кровь на русском престоле
- Кто и когда придумал идею «Москва – третий Рим!»