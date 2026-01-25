- 4-я волна проникновения византийских кланов в Россию в XVIII веке
- Кантакузины – Организаторы западни для молодого Петра I в Прутском походе
- Мелиссино – инженеры-артиллеристы, генералы и российские академики
- Нотара – губернаторы присоединенных земель Новороссии, Запорожья, Херсона и Кубани
- Ватаци – российские сенаторы, губернаторы, генералы и чиновники высших рангов
- Раули (Ралли) – одесские богачи, взявшиеся «ниоткуда», основатели одесского пароходства с филиалами по всей Европе
- Раули – «скромные» бессарабские помещики и приятели А.С. Пушкина, помогавшие ему создавать масонскую ложу в Молдавии и Бессарабии
- Тарханиоты (Траханиотовы) – послы римского папы, сваты Софьи Палеолог и русские дипломаты Ивана III в Европе
- Тарханиоты – ближние люди царя: российские воеводы и стольники русских царей
- Тарханиоты – одна из причин «соляного» бунта 1648 г.
- Представители византийских кланов в России – активные участники нескольких заговоров 1916-1917 годов
Византийские кланы в России
