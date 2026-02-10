Древние технологии и современная политика

Программа АРИ "Русский взгляд" за 09 февраля 2026 года
- аналитика АРИ оказалась точнее украинского инсайда
- США намерены вести переговоры о новом ДСНВ с позиции силы
- результаты разреза России на части большевиками
- на что надеются кремлёвские
- зачем нужен зиккурат и терафим
- Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)
- говорящие головы в сагах об Одине и в сказках Пушкина
- говорящие головы в произведениях фантастов
- деятели РПЦ против конкурентов
- средства коммуникаций сокращают непосредственное общение людей
- американские клоны
- технологии и артефакты погибших цивилизаций
- Экура МЕ
- кто кому и что сообщает в голливудских фильмах
- ануннаки как прогрессоры
- новые свидетельства НЛО от американских военных
- оккультные войны XXI века
- что высокоразвитым цивилизациям может быть нужно на Земле
- кто такие рептилоиды