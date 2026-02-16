Танкерная война

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Михайлова
15 февраля 2026 года
- пиратская война на море
- кто контролирует мировую наркоторговлю
- трансформация венесуэльского режима
- кому выгодно снижать объёмы российского экспорта нефти
- есть ли у России адекватные ответы
- есть ли перспективы у переговоров по Украине
- синхронизация отключения Старлинк, Телеграм и украинского наступления
- что в стране трудно или невозможно себе представить
- азбука военной экономики
- ошибки демографической политики
- 12 февраля - день начала антирусских погромов в Душанбе в 1990 году
- является ли РФ сословным государством
- обязанности метрополии
- светлые перспективы