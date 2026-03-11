слушать радио
Видеотрансляция

Удар по Брянску был предрешён 13 лет назад

11/03/2026 23:51
Редакционные материалы

Аналитическая программа АРИ с участием Евгения Гильбо
11 марта 2026 года

- трагедия в Брянске
- предсказания будущей войны
- предложения нетократического сообщества
- английские батальонные группы нового строя против устаревших ВС
- технология оккупации за счёт местных сил
- последствия антисемитизма для будущего России
- динамика событий в Иране
- процесс денацификации бывшей Украины

Фотография из Брянска навевает грустные мысли...

Александр Блок
из цикла "Пляски смерти"

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

1912
 

Обсуждение