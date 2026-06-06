Русские и славяне - не братья

Программа АРИ "Русский взгляд" за 04 июня 2026 года
- панславянство - идеология для обоснования царской внешней политики
- славянство - языковая общность
- поляки, поляне и половцы
- чехи и кельты
- родственность русского, болгарского, сербского и польского языков
- изменения в болгарском и русском языках
- ареал распространения славянских языков
- происхождение турецкого языка
- важнейшая фраза из Повести временных лет
- готы и гунны сделали из покоренных европейцев славян
- готский путь в Европу
- РФ предложила предприятиям самим обеспечивать свою ПВО
- примеры недружественного поведения славян по отношению к русским
- кто создал современную Армению
- как появилась ростовская Нахичевань
- Ватикан и языки латинской языковой группы
- русский язык в Австрии
- происхождение турецкого языка