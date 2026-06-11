Основы консолидации общества и платформа АРИ

Программа АРИ "Русский взгляд" за 08 июня 2026 года
- историческая география Средней Азии
- происхождение готских племён
- причины миграции готов из Северного Причерноморья и приволжских степей в Европу
- готские царства в Европе и Северной Африке
- последствия битвы на Каталунских полях
- Германарих и разделение готов
- европеоиды в Средней Азии
- галльская топонимика, Галльская Дуга
- принципы, на которых можно консолидировать общество
- регионализм
- религиозная основа
- расизм и апартеид
- гендерно-сексуальные девиациии
- классовая солидарность
- национальный признак
- русский мир и глобальные государства
- крах территориальных государств
- некоторые последствия глобализации
- гражданство и национальность
- этническая основа глобального государства
- примеры успешной этнической консолидации
- что антинародные силы считают для себя наиболее опасным
- словене или славяне
- шотландцы и лондонская власть
- цеховые объединения по профессиональному признаку
- проблемы конституции в РФ